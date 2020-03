Rassegna stampa economico-finanziaria del 31 marzo 2020

31 mar 2020 ore 07:47

Aspi (Atlantia), il Governo apre a un’intesa. Sul tavolo la vendita a Cdp e F2i (Il Sole24Ore)

Secondo quanto scrive il quotidiano economico ci sarebbe un'evoluzione positiva sul dossier Autostrade per l’Italia. Il dialogo tra Governo e Atlantia per il futuro del gruppo autostradale si sarebbe nuovamente aperto dopo settimane di silenzi.

Secondo Il Sole24Ore "si tratta al momento di interlocuzioni preliminari rispetto alle proposte avanzate dalla società riguardo un potenziale accordo transattivo che metta da parte il decreto Milleproroghe".

Questi contati avrebbero permesso di riaprire anche un secondo cruciale tavolo di trattativa: quello del riassetto di Autostrade per l’Italia, "che porterebbe a un parziale disimpegno dei Benetton, evidentemente gradito all’esecutivo".

Il quotidiano descrive anche lo schema a cui si starebbe lavorando: "la vendita diretta di una quota compresa tra il 40% e il 50% di Autostrade per l’Italia a Cdp e F2i". La prima, Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe utilizzare il debito di 1,2 miliardi che ha nei confronti della società autostradale, "magari attraverso una possibile conversione".

Exor punta sulla rivale di Uber (MF)

Il quotidiano economico commenta la notizia dell'investimento di 200 milioni di dollari (poco più di 181 milioni di euro) di Exor in Via Transportation, azienda newyorchese attiva nella mobilità condivisa. La holding rileverà l'8,87% della società, valutata complessivamente circa 2,2 miliardi di dollari.

La società italiana non è il solo grande gruppo presente nel capitale: tra gli altri investitori, evidenzia MF, "figurano anche Daimler, Shell e Macquarie".

Via Transportation, spiega MF, "è presente in 70 città di 20 nazioni ed è una società tecnologica operante nei sistemi di mobilità pubblica nelle città di tutto il mondo". Si tratta "di una sorta di rivale di Uber, ma che opera in maniera differente aggregando più persone nello stesso momento". Fa salire le varie persone su un bus o van e fa poi scendere ciascun passeggero nel luogo esatto di destinazione, caricandone altri. I tempi di percorrenza restano simili a quelli dei taxi, ma ad un costo che risulta molto inferiore.

Fca, differito il 20% dello stipendio per i dipendenti (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive delle proposte formulate da Fiat Chrysler Automobiles ai suoi dipendenti in questa situazione di emergenza sanitaria. Il gruppo guidato da Mike Manley ha richiesto "un differimento temporaneo del 20% dello stipendio per i dipendenti non ancora impattati da riduzione di orario o ammortizzatori sociali".

Nel frattempo i vertici hanno annunciato che intendono fare la propria parte. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che riprende la lettera inviata nelle scorse ore ai dipendenti: "il ceo Mike Manley rinuncerà al 50% dello stipendio per tre mesi mentre il cda e il presidente John Elkann faranno a meno in toto del compenso 2020".

Gli aiuti: dallo Stato 10 miliardi, agli autonomi 800 euro (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che il Governo si starebbe preparando "a rivedere l’indennità destinata a 5,3 milioni di lavoratori autonomi". Secondo quanto riporta La Repubblica l'assegno di marzo, confermato pari a 600 euro, si potrà richiedere da domani sul sito dell'Inps. Quelli relativi ad aprile e maggio, invece, avranno un importo di 800 euro.

Si tratta di misure che costeranno quasi 9 miliardi. A cui aggiungere - e questa è la novità - un altro miliardo "per coprire anche 2 milioni di precari, ovvero lavoratori discontinui, senza più entrate". Secondo quanto riporta La Repubblica "a loro andrebbe un mini-reddito da 400-500 euro". Dovranno però dimostrare di aver lavorato almeno 4 settimane negli ultimi 2 anni.

