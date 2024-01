MEF, i risultati del concambio dei Btp del 17 gennaio 2024

17 gen 2024 ore 13:56

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati del concambio via sindacato, realizzato tramite il riacquisto dei BTP 01/07/2024, BTP 01/09/2024, BTP 15/11/2024, BTP 01/12/2024, CCTeu 15/10/2024 e la contestuale emissione della nona tranche del Btp marzo 2034 (cedola del 4,2%).

Nel dettaglio, l'importo collocato per il Btp decennale è stato pari a 4 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 102,938. Del Btp in questione è in circolazione un ammontare di 20,17 miliardi di euro.Del Btp in questione è in circolazione un ammontare di 26,59 miliardi di euro.

Contestualmente il MEF ha riacquistato titoli di stato per un ammontare di circa 4,15 miliardi di euro.

Il regolamento dell’operazione è fissato per il 19 gennaio 2024.

