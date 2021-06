MEF, in arrivo un nuovo CCTeu 2029

23 giu 2021 ore 15:46

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo CCTeu con scadenza 15 aprile 2029. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Il MEF ha precisato che l’annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per il prossimo mercoledì 30 giugno 2021 avverrà tenendo conto dell’operazione annunciata.

