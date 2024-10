MEF, emissione di un nuovo BTP a 7 anni e riapertura del BTP a 30 anni

di Redazione Soldionline

21 ott 2024 ore 14:23

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe e Nomura Financial Products Europe il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 7 anni (scadenza 15 novembre 2031) e di una riapertura per un importo non superiore a 3 miliardi di euro del BTP a 30 anni (scadenza 1° ottobre 2054 e cedola 4,3%).

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.