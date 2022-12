Btp Italia, una o più emissioni nel 2023

21 dic 2022 ore 16:25

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le linee guida sulle emissioni di titoli di stato per il 2023.

Con riferimento al BTP Italia il MEF ha segnalato che valuterà l’opportunità di effetuare una o più emissioni di questa tipologia di titoli nel corso dell’anno, tenuto conto dei volumi in scadenza, e al fine di continuare a soddisfare la domanda degli investitori istituzionali e retail e di fornire uno strumento ormai consolidato di protezione dei risparmi.

Per quanto riguarda la scadenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva la massima flessibilità nel valutare in prossimità del collocamento la scadenza più opportuna per l’emissione del nuovo titolo.

In ogni caso, i titoli eventualmente offerti nel corso del prossimo anno conserveranno l’indicizzazione legata al tasso di inflazione nazionale e un premio fedeltà per gli investitori retail che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza.

Infine, in linea con quanto già avvenuto negli ultimi anni, il Tesoro si riserva di approfondire la possibilità di ricorrere ad operazioni straordinarie di gestione degli importi di BTP Italia in scadenza negli anni successivi, mediante operazioni di riacquisto o concambio, valutando la modalità più efficiente per la loro esecuzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che nel 2023 verranno a scadenza tre BTP Italia per complessivi 25 miliardi di euro.

Il MEF ha ricordato che nel corso del 2022 sono state effettuate due emissioni di BTP Italia, per un ammontare complessivo di oltre 21 miliardi. Si tratta di un importo considerevole, in considerazione anche dell’esiguo ammontare dei reinvestimenti provenienti dall’unico titolo in scadenza nell’anno, pari a poco oltre 2 miliardi di euro. Pertanto, le emissioni nette sul comparto sono state ampiamente positive.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.