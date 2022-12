Btp Futura, il MEF valuta un collocamento nel 2023

21 dic 2022 ore 16:34

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le linee guida sulle emissioni di titoli di stato per il 2023.

Con riferimento al BTP Futura (il titolo di Stato riservato esclusivamente al mercato retail) il MEF ha segnalato che nel 2023, ove se ne riscontrino le condizioni ed in ragione delle esigenze di finanziamento, valuterà la possibilità di effettuare un collocamento nel corso dell’anno.

In riferimento alle caratteristiche del BTP Futura, il Tesoro si riserva la massima flessibilità nel valutare in prossimità del collocamento la scadenza più opportuna per l’emissione del nuovo titolo. Inoltre, i titoli offerti nel corso del prossimo anno potranno presentare le stesse caratteristiche finanziarie di quelli già presenti sul mercato o altre che verranno valutate appropriate. Il MEF ha confermato il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza al valore nominale e premio fedeltà collegato alla crescita dell’economia nazionale durante il periodo di vita del titolo, corrisposto in momenti diversi, per gli investitori che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che, diversamente da quanto preannunciato, non ha ritenuto opportuno effettuare emissioni di BTP Futura nel corso del 2022.

