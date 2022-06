Le caratteristiche del BTP Short Term in asta il 24 giugno 2022

22 giu 2022 ore 07:29

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che venerdì 24 giugno 2022 sarà effettuata l’asta di un BTP Short Term con le seguenti caratteristiche:

Btp Short Term maggio 2024

Tranche : prima

: prima Emissione : 29 giugno 2022

: 29 giugno 2022 Scadenza : 30 maggio 2024

: 30 maggio 2024 Cedola annuale lorda : 1,75%

: 1,75% Codice ISIN : da attribuire

: da attribuire Importo dell’emissione : da un minimo di 3,5 miliardi a un massimo di 4 miliardi di euro

: da un minimo di 3,5 miliardi a un massimo di 4 miliardi di euro Importo asta supplementare : 1,2 miliardi di euro

: 1,2 miliardi di euro Regolamento sottoscrizioni: 29 giugno 2022

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno del predetto intervallo di emissione.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Il MEF ha comunicato che l’asta dei BTP indicizzati all'inflazione prevista per lo stesso giorno non avrà luogo in ragione dell'emissione del BTP Italia giugno 2030.

