Cosa sono i BTP Italia?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i dettagli delle caratteristiche dei BTP Italia, gli unici titoli di Stato italiani indicizzati al tasso di inflazione nazionale

7 mar 2023 ore 14:53

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i dettagli delle caratteristiche dei BTP Italia, gli unici titoli di Stato italiani indicizzati al tasso di inflazione nazionale.

Questa tipologia di obbligazioni, emesse per la prima volta a marzo 2012, sono i primi titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana, con cedole

semestrali e durata pari a 4, 5, 6 e 8 anni, pensati soprattutto per i risparmiatori e gli investitori retail.

"È un investimento di medio termine che prevede una remunerazione sempre allineata all’evoluzione del costo della vita", ha puntualizzato il MEF.

Gli interessi dei BTP Italia sono corrisposti con scadenza semestrale a un tasso fisso sul capitale rivalutato all’inflazione dei sei mesi di riferimento, sulla base dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi. "Inoltre, con i BTP Italia la rivalutazione del capitale viene corrisposta semestralmente, con un recupero immediato dell’inflazione", ha aggiunto il MEF.

Inoltre, in caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito; di conseguenza, la protezione è estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato che i BTP Italia si differenziano dagli altri titoli di Stato sia per caratteristiche finanziarie che per modalità di collocamento.

Al momento, infatti, non ci sono altri titoli di Stato emessi con durata pari a 4, 6 e 8 anni; inoltre, non ci sono altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana.

In realtà ci sarebbero i BTP€i, che sono gli unici altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione emessi dal MEF. Tuttavia, questi titoli indicizzano gli interessi al tasso di inflazione europea, non italiana; inoltre, il pagamento della rivalutazione del capitale avviene in un’unica soluzione a scadenza e non a cadenza semestrale.

I BTP Italia prevedono anche un premio fedeltà, calcolato come percentuale del valore nominale dell’investimento. Questo introito supplementare è destinato esclusivamente per gli investitori che acquistano i titoli durante la prima fase del periodo di collocamento e detengono senza interruzione i titoli fino alla loro scadenza.

I BTP Italia sono emessi utilizzando la piattaforma MOT di Borsa Italiana Euronext e non il meccanismo tradizionale dell’asta. "In questo modo l’acquisto all’emissione , oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading", ha precisato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, italiana chi prenota i BTP Italia durante la prima fase (quella relativa ai risparmiatori individuali) ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

Il MEF ha puntualizzato che non è consentito all’investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati on-line line ed eseguiti sul MOT nel corso del periodo di collocamento.