BTP Futura 2033, come è andato il primo giorno di collocamento

di Redazione Soldionline

8 nov 2021 ore 17:47

Ha preso il via il collocamento la quarta emissione del BTP Futura, il titolo di stato proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail).

I proventi di questa emissione del BTP Futura saranno dedicati a finanziare gli interventi adottati nel corso dell’anno per la ripresa economica dell'Italia.

BTP FUTURA 2033 - DIRETTA PRIMA GIORNATA (8 NOVEMBRE 2021)

Ore 17.45 - Bassa risposta dai risparmiatori nel primo giorno del collocamento del BTP Futura 2033. Al termine della seduta il titolo ha ottenuto richieste per circa 960 milioni di euro; i contratti sono stati circa 27.500. A titolo di confronto, l'emissione del Btp Futura 2037 nella prima giornata registrò una domanda di 2,28 miliardi di euro, sulla base di oltre 50mila contratti.

Ore 16.30 - Dopo 7 ore e mezzo ore di collocamento sono arrivati ordini per circa 920 milioni di euro per il BTP Futura 2033. I contratti sono pari a oltre 26mila. A titolo di confronto, alla stessa ora l'emissione del BTP Futura di aprile 2021 aveva ottenuto richeste per circa 2,05 miliardi di euro.

Ore 15.30 - Dopo 6 ore e mezzo la domanda per il BTP Futura 2033 aveva sfiorato gli 810 milioni di euro, sulla base di poco più di 23mila contratti.

Ore 14.30 - Procede a rilento il collocamento del BTP Futura 2033. Dopo 5 ore e mezzo le richieste per il titolo non avevano superato i 710 milioni di euro, sulla base di poco più di 20mila contratti.

Ore 13.00 - Nelle prime 4 ore di collocamento del BTP Futura 2033 i contratti conclusi erano pari a circa 17.500, per un controvalore richiesto pari a oltre 600 milioni di euro. A titolo di confronto nel collocamento di aprile 2021 del BTP Futura 2037, alla stessa ora nel book dei dealer erano arrivati circa 32.500, per un controvalore nell'ordine degli 1,5 miliardi di euro.

Ore 11.00 - Dopo due ore di collocamento del BTP Futura 2033 sono arrivati ordini per oltre 340 milioni di euro sulla base di circa 9.700 contratti. Le sottoscrizioni proseguono a un ritmo nettamente inferiore al collocamento della terza tranche del Btp Futura collocato ad aprile 2021 (quasi 800 milioni di euro alle ore 11.00 sulla base di oltre 18mila contratti).

Ore 10.00 - Partenza a rilento per il collocamento del Btp futura 2033. Dopo un'ora dall'apertura dell'operazione, sono arrivati ordini per 170 milioni di euro da oltre 5.000 contratti. A titolo di confronto nel collocamento di aprile 2021 del BTP Futura 2037, alla stessa ora nel book dei dealer erano arrivati circa 9.500 ordini, per un controvalore di quasi 400 milioni di euro.

Ore 9.00 - Ha preso il via il collocamento della quarta tranche del BTP Futura (scadenza novembre 2033).