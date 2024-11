Asta BOT scadenza gennaio 2025: rendimento oltre il 3%

Il prezzo di aggiudicazione è stato fissato a 99,487. Sono stati collocati tutti i titoli offerti (1,75 miliardi di euro l’ammontare complessivo).

12 nov 2024 ore 11:30

Martedì 12 novembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato un BOT con vita residua due mesi.

Nel dettaglio, la Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta della terza tranche dei BOT con scadenza il 14 gennaio 2025 sono stati collocati tutti i titoli offerti dal ministero dell’Economia e delle Finanze (1,75 miliardi di euro l’ammontare complessivo).

La domanda è stata ottima, sulla base di richieste per 3,15 miliardi di euro. Di conseguenza, il rapporto di copertura (rapporto tra ammontare richiesto e quantitativo offerto) è stato di 2,1.

Il rendimento lordo di aggiudicazione è stato fissato al 3,041%, che equivale a un prezzo di aggiudicazione di 99,487.

Il regolamento del BOT annuale con scadenza gennaio 2025 è fissato per giovedì 14 novembre 2024.

Del BOT in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 9,5 miliardi di euro.