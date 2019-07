Bond italiani, tutti li vogliono (L’Economia - Corriere della Sera)

29 lug 2019 ore 07:02

L’inserto settimanale del Corriere della Sera analizza il comparto obbligazionario italiano, nei giorni in cui lo spread tra il BTP e il Bund decennale è sotto i 200 punti. Secondo L’Economia “chi vuole investire in emissioni del Tesoro italiano con durata medio lunga, dai cinque ai trent’anni, non deve avere particolari timori”.

In quei mesi, evidenzia il settimanale, le richieste degli istituzionali sono state rilevanti: nel primo semestre di quest’anno sono stati sottoscritti dagli investitori italiani e internazionali quasi 221 miliardi di euro di titoli governativi, con una richiesta - nei collocamenti - di pochissimo inferiore ai 450 miliardi.

Al tempo stesso l’inserto consiglia però di non perdere d’occhio la diversificazione: se si decide di puntare sui titoli di stato italiano, “la strategia va accompagnata da investimenti in proposte alternative, che vedono nella scelta di altri strumenti la via più saggia da seguire”.

