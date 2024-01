Btp novembre 2033 (decennale), rendimento sotto il 3,7%

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro; richieste per quasi 2,52 miliardi

di Redazione Soldionline

30 gen 2024 ore 13:41

Btp 1° novembre 2033, undicesima tranche

Martedì 30 gennaio 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato l'undicesima tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra un miliardo e 1,5 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per quasi 2,52 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,68.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 3,69%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 105,67. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp decennale è pari al 3,146%.

Del Btp in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 21,2 miliardi di euro.

Il regolamento del Btp decennale è in programma per il 1° settembre 2023.

Btp 1° novembre 2033, nona tranche

Mercoledì 30 agosto 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la nona tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1 e 1,5 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per quasi 2,4 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,59.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 4,2%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 101,62.

Il regolamento del Btp decennale era in programma per il 1° settembre 2023.

Btp 1° novembre 2033, settima tranche

Giovedì 27 luglio 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la settima tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 3,75 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 3,25 e 3,75 miliardi di euro) che era stata prevista da ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per quasi 5,16 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,37.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 4,1%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 102,4. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp decennale è pari al 3,55%.

Del Btp in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 17,15 miliardi di euro.

Il regolamento del Btp decennale è in programma per il 1° agosto 2023.

Btp 1° novembre 2033, quinta tranche

Venerdì 30 giugno 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la quinta tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 3,25 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 2,75 e 3,25 miliardi di euro) che era stata prevista da ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per quasi 4,46 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,37.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 4,13%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 102,21. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp decennale è pari al 3,574%.

Il regolamento del Btp decennale era in programma per il 4 luglio 2023.

Btp 1° novembre 2033, terza tranche

Martedì 30 maggio 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la terza tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 2,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 2 e 2,5 miliardi di euro) che era stata prevista da ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per quasi 3,58 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,43.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 4,318%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,6. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp decennale è pari al 3,765%.

Il regolamento del Btp decennale era in programma per il 1° giugno 2023.

Btp 1° novembre 2033, prima tranche

Giovedì 27 aprile 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la prima tranche del Btp con scadenza 1° novembre 2033 (cedola del 4,35%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 4,5 e 5 miliardi di euro) che era stata prevista da ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per oltre 6,61 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,32.

Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato al 4,42%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 99,85. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp decennale è pari al 3,854%.

Nella precedente asta del 30 marzo 2023 del titolo decennale il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza a maggio 2033 era stato fissato al 4,12%.

Il regolamento del Btp decennale era in programma per il 2 maggio 2023.