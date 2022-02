Btp marzo 2041 (ventennale): il rendimento balza al 2,3%

Il MEF ha emesso titoli per un ammontare pari a 1,75 miliardi di euro, ottenendo richieste per circa 2,7 miliardi di euro

11 feb 2022 ore 11:19

Btp marzo 2041, collocamento della sesta tranche

Venerdì 11 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la sesta tranche del Btp con scadenza 1° marzo 2041 (Codice ISIN: IT0005421703, cedola annua lorda dell'1,8%).

Il Tesoro ha emesso titoli per un ammontare pari a 1,75 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro) proposta dal ministero. Il titolo ha ottenuto richieste per circa 2,7 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,54.

Il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza nel 2041 è stato fissato al 2,3%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 92,55.

Del Btp in questione sono in circolazione titoli per un ammontare complessivo di 16,25 miliardi di euro.

Il regolamento del Btp ventennale è in programma per il 15 febbraio 2022.

Btp marzo 2041, collocamento della quarta tranche

Giovedì 10 giugno 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la quarta tranche del Btp con scadenza 1° marzo 2041 (Codice ISIN: IT0005421703, cedola annua lorda dell'1,8%).

Il Tesoro ha emesso titoli per un ammontare pari a 1,75 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro) proposta dal ministero. Il titolo ha ottenuto richieste per circa 2,46 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,41.

Il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza nel 2041 è stato fissato all'1,551%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 104,3. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp in esame è pari all'1,329%.

Il regolamento del Btp ventennale era in programma per il 15 giugno 2021.

Btp marzo 2041, collocamento della seconda tranche

Giovedì 11 febbraio 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la seconda tranche del Btp con scadenza 1° marzo 2041 (Codice ISIN: IT0005421703, cedola annua lorda dell'1,8%). Il Tesoro ha emesso titoli per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,5 e 2 miliardi di euro) proposta dal ministero. Il titolo ha ottenuto richieste per circa 2,54 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,27.

Il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza nel 2041 è stato fissato all'1,139%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 111,85. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp in esame è pari allo 0,926%.

Del Btp in questione è in circolazione un ammontare di 12 miliardi di euro, cifra che comprende i 10 miliardi del collocamento sindacato di settembre 2020.

Il regolamento del Btp ventennale era in programma per il 15 febbraio 2021.