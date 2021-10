Btp giugno 2032 (decennale), rendimento oltre l'1%

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 3,75 miliardi di euro. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per oltre 5 miliardi

di Redazione Soldionline

28 ott 2021 ore 11:24

Btp 1° giugno 2032, prima tranche Giovedì 29 ottobre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la prima tranche del Btp con scadenza 1° giugno 2032 (Codice ISIN: IT0005466013, cedola dello 0,95%). Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 3,75 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 3,25 e 3,75 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il Btp in questione ha ottenuto richieste per 5,06 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,35. Il rendimento lordo complessivo del Btp decennale è stato fissato all'1,05%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 99,07. Nella precedente asta del 29 settembre 2021 del titolo decennale il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza a dicembre 2031 era stato fissato allo 0,863%. Il regolamento del Btp decennale è in programma per il 1° novembre 2021.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.