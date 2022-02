CCTeu aprile 2026 (tredicesima tranche): i risultati dell'asta

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è rimasto negativo e pari al -0,1%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,4.

25 feb 2022 ore 11:18

CCTeu 15 aprile 2026, tredicesima tranche

Venerdì 25 febbraio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la tredicesima tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (spread dello 0,5%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 1,25 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra un miliardo e 1,25 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per 2,4 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,92.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è rimasto negativo e pari al -0,1%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,4.

Del CCTeu in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 12,7 miliardi di euro.

Il regolamento del CCTeu quinquennale è in programma per il 1° marzo 2022.

CCTeu 15 aprile 2026, undicesima tranche

Mercoledì 29 settembre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato l'undicesima tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 1,75 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per 2,76 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,58.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è rimasto negativo e pari al -0,212%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,97.

Il regolamento del CCTeu quinquennale era in programma per il 1° ottobre 2021.

CCTeu 15 aprile 2026, nona tranche

Venerdì 28 maggio 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la nona tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il Tesoro ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,5 e 2 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per oltre 3 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,51.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è rimasto negativo e pari al -0,068%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,33.

Il regolamento del CCTeu quinquennale era in programma per il 1° giugno 2021.

CCTeu 15 aprile 2026, settima tranche

Giovedì 29 aprile 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la settima tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il Tesoro ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 1,25 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 750 milioni e 1,25 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per 2,4 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,92.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è stato fissato a un valore passivo di 0,062%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,41.

Il regolamento del CCTeu quinquennale era in programma per il 3 maggio 2021.

CCTeu 15 aprile 2026, quinta tranche

Martedì 30 marzo 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la quinta tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il Tesoro ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1 e 1,5 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per oltre 2,5 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,68.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è stato fissato a un valore passivo di 0,101%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,51.

Del CCTeu in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 5,725 miliardi di euro.

Il regolamento del CCTeu quinquennale è in programma per il 1° aprile 2021.

CCTeu 15 aprile 2026, terza tranche

Giovedì 28 gennaio 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la terza tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il Tesoro ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 1,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1 e 1,5 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per oltre 2,28 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,52.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è stato fissato allo 0,024%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 99,88.

CCTeu 15 aprile 2026, prima tranche

Venerdì 27 novembre 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato la prima tranche del CCTeu con scadenza 15 aprile 2026 (Codice ISIN: IT0005428617, spread dello 0,5%).

Il Tesoro ha emesso titoli con scadenza a 5 anni per un ammontare pari a 2,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 2 e 2,5 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il CCTeu in questione ha ottenuto richieste per 3,96 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,58.

Il rendimento lordo complessivo dello strumento è stato fissato al -0,02%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,19.