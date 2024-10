Btp luglio 2027 (settima tranche): il rendimento sfiora il 2,7%

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a tre anni per un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Il Btp ha ottenuto richieste per circa 3,41 miliardi

11 ott 2024 ore 13:00

Venerdì 11 ottobre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato la settima tranche del Btp con scadenza 15 luglio 2027 (cedola annua lorda del 3,45%).

Il MEF ha emesso titoli con scadenza a tre anni per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, al massimo della forchetta (compresa tra 1,5 e 2 miliardi di euro) che era stata prevista dal ministero. Il Btp ha ottenuto richieste per circa 3,41 miliardi di euro, equivalente a un rapporto di copertura di 1,7.

Il rendimento lordo complessivo del Btp con scadenza a luglio 2027 è stato fissato al 2,68%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 102,06. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp in esame è pari al 2,256%.

Nella precedente asta del 12 settembre 2024 del Btp triennale con scadenza a luglio 2027 il rendimento lordo complessivo era stato fissato al 2,62%.

Del Btp in questione sono in circolazione titoli per un ammontare di 13,72 miliardi di euro.

Il regolamento del Btp triennale è in programma per il 15 ottobre 2024.