Wall Street, arrivano i conti: per big tech è l’ora della verità (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

13 ott 2021 ore 07:16

In arrivo il periodo dei conti del terzo trimestre per le società quotate americane. Le grandi attese di questa tornata, secondo quanto riportato da Marco Valsania per Il Sole24Ore, saranno sulle big tech, leader non solo di un'economia sempre più digitalizzata ma soprattutto della capitalizzazione di borsa. Tutto questo mentre Goldman Sachs ritocca al 5,6% dal 5,7% le stime USA sul Pil per il 2021.

Le previsioni sono di un nuovo incremento degli utili nel gruppo dell'S&P 500 tra luglio e settembre, un aumento che non supererebbe il 29,6% (dati Refinitiv). L'andamento è decisamente inferiore rispetto all'88% messo a segno nel secondo trimestre.

"Big Tech," scrive il giornalista, "reduce da risultati boom nei tre mesi aprile-giugno, non potrà vantare primati assoluti di impennate negli utili". A conti fatti sarà il settore energetico a svettare, grazie a domanda e rincari, con un bottino atteso di 20 miliardi di dollari.

