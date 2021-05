Torna la volatilità sui mercati finanziari

19 mag 2021 ore 11:08

Matteo Ramenghi - Chief Investment Officer di UBS WM Italy - ha evidenziato che nelle ultime settimane i mercati finanziari hanno registrato una maggiore volatilità. Secondo l'esperto, la principale preoccupazione è legata a un aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine (che sono strettamente connessi all’inflazione), che potrebbe frenare la corsa delle borse. "In aggiunta, ci si avvicina al periodo estivo, che storicamente presenta una maggiore volatilità", ha ricordato Matteo Ramenghi.

A questo proposito l'esperto segnala che molti investitori si domandano se seguire il vecchio adagio sell in May and go away, dopo la buona performance delle borse da inizio 2021. "Anche se probabilmente la volatilità sarà in aumento, ritengo che per diverse ragioni abbia ancora senso rimanere investiti con un approccio diversificato: grazie all’accelerazione degli utili, le valutazioni sono ancora ragionevoli, i piani fiscali e le politiche monetarie continueranno a spingere l’economia e la crescente diffusione dei vaccini darà ulteriore sostegno alla crescita", ha ipotizzato l'esperto.

