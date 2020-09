Risiko bancario: l’opzione tedesca (L'Economia - Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

7 set 2020 ore 08:03

Il Corriere della Sera, nell'inserto di L'Economia, analizza il risiko bancario e le possibilità di Monte dei Paschi di Siena di trovare una partnership per una possibile aggregazione in vista dell'uscita del Mef dalla compagine azionaria con il 68% del capitale.

Dopo l'operazione di fusione che ha coinvolto UBI Banca e IntesaSanpaolo, con la partecipazione a latere di Bper Banca, adesso dovrebbe essere il turno proprio di Mps. L'articolo di Stefano Righi si concentra sulle possibili pretendenti e sulle realtà straniere interessate all'entrata e all'uscita dal business bancario italiano.

Un primo pensiero per Mps sarebbe andato al BancoBpm, ma secondo il quotidiano, difficilmente in autonomia l'istituto guidato da Giuseppe Castagna andrebbe in direzione della banca senese. Altre possibili alternative potrebbero essere oltrealpe, patria di istituti che spesso sono entrati in Italia con grandi acquisizioni, come Bnp Paribas o Credit Agricole. Altre realtà sono invece uscite dall'Italia come Santander e Barclays. Tra le possibili uscite adesso potrebbe arrivare quella di Deutsche Bank che si troverebbe in difficoltà con i conti e il cambio di governance e potrebbe dismettere alcuni asset italiani.

Il risiko si farebbe quindi sempre più complesso e trovare delle pretendenti per MPS più difficile.

