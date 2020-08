Perché preferire i mercati europei a quelli Usa

di Redazione Lapenna del Web

21 ago 2020 ore 09:21

I mercati europei dovrebbero sovraperformare i listini americani. E' questa la view di Alessandro Caviglia, Responsabile Investimenti di Cordusio SIM.

Il rallentamento della pandemia di Covid19 in Europa, dovuto alla gestione efficente della crisi sanitaria, e la ripresa dell'economia nel mese di maggio, farebbe propendere la società di intermediazione mobiliare verso degli investimenti sul mercato europeo piuttosto che su quello americano alle prese con diverse problematiche e nodi da risolvere.

In primis le azioni europee apparirebbero a sconto ripetto ai competitor statunitensi e il Recovery Fund avrebbe garantito un supporto alla crescita duraturo nel tempo, fattore importante da non trascurare nelle scelte. La politica non sarebbe messa in discussione, mentre negli Stati Uniti il timore dell'esito delle elezioni resterebbe nell'aria. Una vittoria dei democratici potrebbe portare al ricalcolo del voto con conseguente incertezza sul futuro ed un aumento della volatilità sui lisitni. Inoltre i titoli value e i ciclici europei avebbero ancora molto terreno da recuperare e si potrebbero considerare una buona opportunità nelle scelte strategiche di portafoglio.

Le preferenze della SIM cadrebbero quindi sull'Europa con "gli asset europei che restano al centro della nostra asset allocation".

