Perché Wall Street non fa una piega nei giorni della catastrofe di Kabul (Affari & Finanza - La Repubblica)

30 ago 2021 ore 07:42

Anche nel periodo più oscuro della ritirata delle truppe americane dall'Afghanistan, Wall Street non mostra flessioni o cedimenti. Secondo quanto evidenziato da Mario Platero per Affari & Finanza de La Repubblica, nonostante i periodi di instabilità del passato di fronte al nemico del terrorismo, le conseguenze geopolitiche del ritiro delle truppe non hanno avuto alcun effetto sul mercato.

"Questa crisi segna una profonda differenza di vedute fra la politica nel senso lato del termine e l'economia e la finanza", afferma John Varley, ex amministratore delegato globale Barclays Bank. "Oggi a contare è l'economia digitale, per la proiezione della forza americana nel mondo contano le big tech, le battaglie contro gli hacker che potrebbero paralizzare l'economia".

"La conclusione è che l'economia e i mercati, cinicamente e in modo pragramatico, riducono la crisi di oggi a uno sviluppo deplorevole e orrendo per la popolazione civile, ma slegato dall'economia", afferma Platero.

