Partono le trimestrali Usa. Nelle stime degli esperti profitti in calo del 21% (La Repubblica)

13 ott 2020 ore 07:31

La Repubblica riporta le stime delle principali società di asset management sui risultati del terzo trimestre 2020 delle corporate americane. Secondo l'articolo di Sara Bennewitz il mercato sembrerebbe più concrentrato sui risultati delle elezioni presidenziali e sulla data di distribuzione di un vaccino piuttosto che sugli utili di periodo.

I primi a rilasciare i risultati dovrebbero essere Johnson & Johnson, Jp Morgan Chase e Citigroup. A seguire BlackRock e Delta. I dati dovrebbero indicare la tendenza dell'economia dopo il lockdown delle attività nel periodo pre-estivo. Secondo Goldman Sachs le stime dovrebbe essere negative con un calo del 21% degli utili per azione delle società dell'S&P500 rispetto al pari periodo del 2019. Di altro avviso sembrerebbe invece Credit Suisse che, secondo quanto riportato dal quotidiano, vedrebbe il 54% delle società che compongono l'indice concludere il trimestre in miglioramento rispetto al 2019. Oggi dovrebbe uscire i dati di Citigroup, ma in questo caso tutti i 22 analisti coinvolti nelle previsioni sono concordi che non dovrebbero essere positivi.

