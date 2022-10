Indici USA in forte calo. Nasdaq -3,8%

7 ott 2022 ore 22:29

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato l'ultima seduta della settimana in forte ribasso, dopo la diffusione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti e le possibili ripercussioni sulla politica monetaria della FED.

Il Dow Jones ha subito una flessione del 2,11% a 29.297 punti, mentre l’S&P500 ha perso il 2,8% a 3.640 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-3,8% a 10.652 punti).

Giornata decisamente negativa per AMD (-13,9% a 58,44 dollari). Il colosso dei chip ha terminato il terzo trimestre del 2022 con ricavi per 5,6 miliardi di dollari, risultato inferiore ai circa 6,7 miliardi indicati dal management in occasione della diffusione dei dati del secondo trimestre. In forte calo anche Intel (-5,37% a 25,71 dollari).

