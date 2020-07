Future USA positivi (in attesa della FED)

29 lug 2020 ore 15:12

In frazionale progresso i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni, in attesa delle indicazioni di politica monetaria dalla FED.

Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones guadagna lo 0,1%, mentre quello sull’S&P500 è in rialzo dello 0,23%. Performance migliore per il future sul Nasdaq100 (+0,5%).

Previsto un avvio di giornata decisamente positivo per AMD (+10,5% in preapertura), dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre del 2020, periodo chiuso con un utile per azione adjusted di 0,18 dollari, migliore delle attese degli analisti. Il management della società ha anche rivisto al rialzo le stime sul fatturato per il trimestre in corso.

Anche Starbucks dovrebbe iniziare la giornata in territorio positivo (+5% in preapertura), nonostante il forte calo del fatturato nel trimestre appena concluso, in conseguenza alla temporanea chiusura dei negozi, a seguito della pandemia da Covid-19.

Prevista un’altra seduta spumeggiante per Eastman Kodak (+117% in preapertura), dopo aver triplicato il valore nella sola giornata del 28 luglio.

