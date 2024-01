Indici USA positivi. Nuovi massimi per DOW ed S&P500

29 gen 2024 ore 22:11

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo la prima seduta della settimana, ottava caratterizzata dalle trimestrali di alcuni colossi tecnologici e dalle decisioni di politica monetaria della FED.

Il Dow Jones è salito dello 0,59% a 38.333 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 38.344 punti. L’S&P500 ha chiuso in rialzo dello 0,76% a 4.928 punti, con il nuovo massimo a 4.929 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,12% a 15.628 punti).

Giornata decisamente positiva per Tesla (+4,19% a 190,93 dollari); il colosso automobilistico ha anticipato che nel 2024 gli investimenti in conto capitale sono previsti a oltre 10 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 8,9 miliardi dello scorso anno.

