Indici USA positivi in attesa della FED

26 gen 2022 ore 17:11

I principali indici azionari statunitensi si confermano in territorio positivo, in attesa delle indicazioni della FED in materia di politica monetaria.

Alle 17.10 il Dow Jones recuperava lo 0,82% a 34.579 punti, mentre l’S&P500 era in rialzo dell’1,3% a 4.413 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,81% a 13.784 punti).

Giornata decisamente positiva per Texas Instruments (+4,16%), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 4° trimestre 2021. Il colosso dei chip ha terminato il periodo in esame con ricavi in aumento del 19% a 4,83 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,27 dollari. Entrambi i dati sono stati migliori del consensus degli analisti.

In forte calo, invece, Boeing (-3,55%). Il colosso aerospaziale ha chiuso il 4° trimestre 2021 con una perdita per azione di 7,69 dollari, decisamente peggiore rispetto al consensus degli analisti. Inferiori alle attese anche i ricavi.

