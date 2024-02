Il Nasdaq (+3%) guida il rialzo degli indici USA

22 feb 2024 ore 22:33

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la giornata in territorio positivo, sulla spinta dei rialzi messi a segno dai titoli tecnologici

Il Dow Jones ha guadagnato l'1,18% a 39.069 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 39.150 punti. L’S&P500 ha messo a segno un progresso del 2,11% a 5.087 punti, poco sotto al nuovo massimo di 5.094 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+2,96% a 16.042 punti).

Giornata spumeggiante per NVIDIA (+16,4% a 785,38 dollari), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 4° trimestre 2023/2024, periodo chiuso con ricavi e utile per azione in forte aumento e superiori al consensus degli analisti. Filippo Diodovich - Senior Market Strategist di IG Italia – ha segnalato che NVIDIA mette nel mirino i 2.000 miliardi di dollari per diventare la terza società più capitalizzata al mondo.

