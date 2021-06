Indici USA sulla parità in attesa della FED

16 giu 2021 ore 16:01

I principali indici azionari statunitensi hanno iniziato la seduta con variazioni minime, nel giorno in cui la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria.

Alle 16.00 il Dow Jones registrava un minimo calo dello 0,12% a 34.257 punti, mentre l’S&P500 perdeva lo 0,04% a 4.245 punti. Segno più, invece, per il Nasdaq (+0,22% a 14.104 punti).

Avvio in rosso per i titoli del settore petrolifero nonostante il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a luglio 2021) abbia toccato i 72,5 dollari al barile. Chevron ed ExxonMobil perdono rispettivamente lo 0,69% e lo 0,39%.

In decisa flessione Oracle (-6,38%), dopo la diffusione dei dati trimestrali e le nuove indicazioni per il trimestre in corso.

