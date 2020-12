Senza direzione gli indici USA. Nuovo massimo per il Nasdaq

16 dic 2020 ore 18:01

I principali indici azionari statunitensi registrano variazioni frazionali, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria.

Alle 18.00 il Dow Jones era in calo dello 0,13% a 30.160 punti, mentre l’S&P500 era in rialzo dello 0,19% a 3.702 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+0,41% a 12.646 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 12.648 punti).

Giornata decisamente negativa per Tesla Motors (-2,8%).

Forti vendite anche su Moderna (-6,32% a 137,91 dollari). Gli analisti di Jefferies hanno alzato da 90 dollari a 150 dollari il target price sulla società biotech, ma hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito al forte rialzo registrato dal titolo nelle scorse settimane.

