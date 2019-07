Gli indici USA sono positivi nel giorno di Jerome Powell

10 lug 2019 ore 16:33

Avvio di seduta positivo per i principali indici azionari statunitensi, nel giorno dell’audizione di Jerome Powell al Congresso degli USA. Il numero uno della FED ha confermato che l’economia statunitense sta attraversando una fase di incertezza, in conseguenza alle tensioni commerciali con la Cina e al rallentamento della crescita a livello internazionale; di conseguenza, la banca centrale resta pronta ad agire in caso di necessità.

Il Dow Jones è in progresso dello 0,49% a 26.915 punti, mentre l’S&P500 sale dello 0,44% a 2.992 punti. In rialzo di mezzo punto percentuale il Nasdaq che guadagna lo 0,56% a 8.187 punti.

Avvio brillante per Comcast (+1,47%): gli analisti di Goldman Sachs hanno migliorato il giudizio sul colosso televisivo, inserendolo nalla propria lista di titoli da acquistare con convinzione; gli esperti hanno anche incrementato a 54 dollari il prezzo obiettivo.

Anche Tesla Motors ha iniziato la giornata con un rialzo (+1,67%): il gruppo automobilistico sarebbe intenzionato a incrementare la capità produttiva dell’impianto di Fremont, in California.

