FED, focus sulle parole di Jerome Powell

di Redazione Lapenna del Web

1 feb 2023 ore 10:15

Jon Maier - CIO di Global X - ha fornito alcune indicazioni in merito alla politica monetaria della FED, in attesa delle comunicazioni ufficiali del FOMC al termine della riunuone del 1° febbraio 2023.

Sedono l'esperto, il mercato sta prezzando il 95% di probabilità di un rialzo dei tassi di 25 punti base. "Tutti gli occhi sono puntati sulla conferenza stampa del presidente Jerome Powell: ci aspettiamo che reiteri un tono da falco, con un potenziale shock sui mercati".

Maier sottolinea come azioni e titoli di stato USA siano saliti a gennaio per la diffusa convinzione che la Federal Reserve sia vicina alla fine dei rialzi dei tassi d'interesse, con l’inflazione in calo e le condizioni finanziarie più rigide che raffreddano l'economia. A suo avviso l'attenzione degli investitori, in vista di questa riunione, è su eventuali indicazioni sulla traiettoria del tasso dei federal funds, e se Powell farà osservazioni sugli indicatori delle condizioni finanziarie.

Maier ritiene che la sensazione sia quella che verrà respinta l'idea di potenziali tagli dei tassi nel breve e medio termine, a meno che la Fed non veda chiari segnali di rallentamento nei dati sull'occupazione o che l'economia si avvicini all'obiettivo del 2% di inflazione.

