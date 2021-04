Coinbase trionfa in Borsa, il debutto vale 100 miliardi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

15 apr 2021 ore 07:36

Coinbase sbarca al Nasdaq e il successo è travolgente. Ne parla Federico Rampini su La Repubblica di oggi. Rispetto al prezzo di riferimento indicato prima dell’apertura, a 250 dollari per azione, il titolo ha aperto a quota 380 e poi è salito in pochi minuti attorno ai 400, ripiegando infine a 331. Coinbase è un servizio equiparabile a borsa, in cui le transazioni avvengono in criptovalute (tra cui i bitcoin). Da ieri la società è, a sua volta, quotata in Borsa e capitalizza circa 100 miliardi di dollari.

Il 2019, annata negativa per il valore delle criptovalute, fu segnata per Coinbase da perdite per 31 milioni di dollari. Il 2020 invece ha visto un bilancio in positivo con 322 milioni di profitti, e nel primo trimestre del 2021 Coinbase ha già messo a segno più di 700 milioni di utili. A sua volta la criptovaluta bitcoin ha subito una fiammata al rialzo proprio alla vigilia dell’ingresso in Borsa di Coinbase, raggiungendo il valore record di 64.829 dollari.

Il fondatore, il 38enne Brian Armstrong, dopo la quotazione di ieri vede la sua quota del 20% valutata intorno a 20 miliardi di dollari. Il che lo inserisce nell’elenco Forbes dei cento miliardari più ricchi del mondo.

