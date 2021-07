Azionario, cosa fare dopo il rally del primo semestre 2021?

di Redazione Soldionline

5 lug 2021 ore 14:55

Il mercato azionario resta ancora da privilegiare, nonostante il forte rialzo messo a segno nella prima metà del 2021?

Secondo Vincent Chaigneau - Head of Research di Generali Investments - i dati fondamentali (specialmente gli utili), le valutazioni e la politica supportano ancora una posizione di overweight (sovrappesare) in questo segmento di mercato, pur in ridimensionamento.

"Le azioni sono diventate più sensibili ai rendimenti reali in questo ciclo, e questa correlazione rappresenta una cattiva notizia per la diversificazione del portafoglio; ciò supporta un approccio più cauto a mano a mano che il "tapering" si avvicina", ha evidenziato l'esperto.

Tuttavia, Vincent Chaigneau segnala che alcuni rischi non sono necessariamente ben prezzati ma stanno diventando leggermente più consistenti. In particolare, l'esperto segnala un'inversione nella debolezza del dollaro (su cui Vincent Chaigneau rimane ribassista, ma meno rispetto ai mesi scorsi) o ancora le varianti Covid che potrebbero rendere i vaccini potenzialmente meno efficaci quest'autunno (bassa probabilità, ma rischio ad alto impatto).

"Incrementiamo quindi la posizione di overweight nella liquidità e ci orientiamo a un overweight azionario meno aggressivo, sia in termini di dimensioni che di settori o paesi", ha suggerito l'esperto.

