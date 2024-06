Apple e Microsoft, profitti cresciuti più del Nasdaq. La bolla dotcom è lontana (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

18 giu 2024 ore 07:20

Vito Lops per Il Sole24Ore si domanda se l'intelligenza artificiale stia innescando una bolla speculativa come quella nata dai titoli Internet. Per provare a dare una risposta ha messo sotto la lente d'ingrandimento Apple, che è tornato ad essere il primo titolo per capitalizzazione al mondo, superando per la prima volta un prezzo per azione di 217 dollari, corrispondente a oltre 3.300 miliardi di dollari e superando così Microsoft. Nvidia è prossima alla quarta posizione, e a seguire Alphabeth (Google), Amazon e Meta.

Secondo Lops, le grandi del mercato americano sarebbero anche big tech, capaci di massimizzare i profitti derivanti dall'IA e dalla velocizzazione dei processi e dei lavori, in ogni settore. Apple, Nvidia e Microsoft valgono al momento, da sole, più di tutto il mercato azionario cinese, la seconda più grande economia al mondo. L'articolo riflette sul fatto che in Borsa a comandare sono sempre gli utili, e la capacità delle aziende di rispettare e mantenere le promesse. Detto ciò, i livelli attuali dei prezzi dei titoli tech, per quanto cari, non rispecchiano la case history di una bolla.

