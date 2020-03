Usa, Trump promette un piano di salvataggio da 850 miliardi (Il Sole24Ore)

18 mar 2020 ore 07:45

Il Sole24Ore ha dato ampio spazio al pacchetto di aiuti promesso da Donald Trump per fronteggiare l’epidemia da coronavirus.

Nel dettaglio, il presidente degli Stati Uniti ha varato un piano di salvataggio per un ammontare complessivo di 850 miliardi di dollari, destinati a sostenere aziende e lavoratori, in particolare per i settori più colpiti dalla crisi del coronavirus.

Queste risorse vanno ad aggiungersi alle scelte di politica monetaria decise dalla FED “che, dopo aver tagliato a zero i tassi monetari e avviato un QE da 700 miliardi su titoli di Stato e obbligazioni garantite da mutui, ha annunciato l’apertura di un fondo di garanzia per i commercial paper”.

Il quotidiano finanziario ha evidenziato che il piano anticrisi varato dagli Stati Uniti vale complessivamente 2.550 miliardi di dollari, equivalente all’11,9% del Pil statunitense nel 2019.

