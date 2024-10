Tassi BCE, altri due tagli nel 2024?

di Redazione Lapenna del Web

16 ott 2024 ore 10:14

Konstantin Veit - Portfolio Manager di PIMCO - prevede che nella riunione nel 17 ottobre 2024 la BCE taglierà il tasso sui depositi di 25 punti base, dal 3,5% al 3,25%.

A suo avviso, anche se in precedenza la banca centrale europea si era orientata verso un prossimo taglio dei tassi a dicembre, un quadro macroeconomico più debole ha probabilmente rafforzato la fiducia del consiglio direttivo a sufficienza per deviare dalla traiettoria di tagli trimestrali dei tassi e fare la sua prima mossa al di fuori di una riunione caratterizzata dalle proiezioni dello staff dell’eurosistema.

Secondo Konstantin Veit, dal punto di vista di gestione del rischio, a un livello ancora restrittivo del 3,25%, qualsiasi shock al rialzo sull'inflazione può essere affrontato con un ritmo più lento di riduzione dei tassi in futuro, mentre il taglio dei tassi offre una protezione aggiuntiva contro i rischi al ribasso.

L'esperto afferma inoltre che, in tutta probabilità, la BCE sottolineerà che le decisioni continueranno ad essere prese riunione per riunione, e il flusso di dati dei prossimi mesi deciderà la velocità con cui continuerà a rimuovere ulteriori restrizioni.

"Data l'inflazione interna ancora troppo elevata, che riflette in gran parte le persistenti pressioni sui prezzi nel settore dei servizi, prevediamo che la politica monetaria rimarrà per ora in territorio restrittivo, mentre la discussione sulla configurazione appropriata del tasso neutrale di politica monetaria dovrebbe emergere più chiaramente l'anno prossimo," afferma il portfolio manager di PIMCO.

In conclusione, Konstantin Veit ritiene che le valutazioni di mercato siano ragionevoli e che un altro taglio dei tassi a dicembre sembra probabile. Le previsioni, a suo dire, di un tasso terminale di circa il 2% per la seconda metà del prossimo anno rimane coerente con le stime sul tasso neutrale per l'area euro.

