Tassi BCE, arriva un nuovo taglio (ma focus sulle dichiarazioni di Christine Lagarde)

17 ott 2024 ore 11:01

Peter Goves - Head of Developed Market Debt Sovereign Research di MFS Investment Management - prevede che nella riunione del 17 ottobre 2024 la BCE taglierà i tassi di riferimento di 25 punti base, portandoli dal 3,5% al 3,25%, a causa di un ulteriore deterioramento dei dati e delle prospettive di crescita dell'area dell'euro, ma anche sulla retorica della BCE.

In un recente discorso al Parlamento europeo Christine Lagarde, sottolinea l'esperto, ha dichiarato di avere una fiducia crescente nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione e che “porterà questa fiducia alla riunione di ottobre”. Peter Goves non si aspetta alcun cambiamento nella guidance ed è molto probabile che i rischi di ribasso per le prospettive di crescita saranno ancora una volta confermati.

"A nostro avviso, la debolezza delle prospettive di crescita (con un'attività al di sotto del potenziale per molti trimestri a venire) e il calo dell'inflazione faranno sì che si dovranno prevedere ulteriori tagli. L' andamento dell'economia tedesca è particolarmente preoccupante e la BCE non può permettersi di ignorarlo", sottolinea l'esperto.

Secondo l'esperto, la posizione economica e la direzione di marcia di una BCE sempre più forte non sono coerenti con un mercato ribassista dei tassi core e di conseguenza non è possibile escludere una serie di tagli. Per questo, l'esperto non può escludere una serie di tagli e prevede un tasso finale pari o appena inferiore alla neutralità.

