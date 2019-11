Macro Usa, il Pil del terzo trimestre 2019

Secondo i dati preliminari del Dipartimento del Commercio USA nel terzo trimestre del 2019 il PIL americano ha registrato un incremento del 2,1%

27 nov 2019 ore 15:02

Quello della crescita del PIL americano è uno dei dati più importanti a livello macroeconomico. Del resto quella statunitense è la prima economia mondiale ed influenza, nel bene o nel male, tutta la congiuntura mondiale. In questo approfondimento tutte le letture dei PIL Usa nel 2019, trimestre per trimestre.

PIL USA (PRELIMINARE) TERZO TRIMESTRE 2019

27 novembre 2019 - Secondo i dati preliminari del Dipartimento del Commercio USA, nel terzo trimestre del 2019 il PIL americano ha registrato un incremento del 2,1%. La lettura ha battuto le attese degli analisti che prevedevano una crescita dell'1,9%.

A trainare l'economia americana la spesa per consumi, in aumento del 2,9%. Per l'intero anno gli utili aziendali sono previsti piatti rispetto al 2018.

PIL USA, IL GRAFICO

L'evoluzione del PIL americano dal 2015 ad oggi, trimestre per trimestre (fonte US Bureau of Economic Analysis):

PIL USA SECONDO TRIMESTRE 2019

26 settembre 2019 - Secondo i dati del Dipartimento del Commercio USA, nel secondo trimestre del 2019 il PIL americano ha registrato un incremento del 2% dopo il +3,1% del trimestre precedente. La lettura ha confermato la precedente stima ed è in linea con le attese degli analisti.

Disaggregando il dato emerge come la componente dei consumi sia stata particolarmente brillante: le spese per consumi avrebbero registrato un progresso del 4,6% dopo il +1,1% del trimestre precedente; il dato preliminare indicava una crescita del 4,7%.

PIL USA PRIMO TRIMESTRE 2019



27 giugno 2019 - Secondo i dati del Dipartimento del Commercio USA nel primo trimestre del 2019 il PIL americano ha registrato un incremento del 3,1%. La lettura, la versione finale dell'indicatore, ha confermato la seconda comunicazione (diffusa lo scorso mese).

Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso il PIL Usa registrò una crescita del 2,2%.

Per il secondo quarter dell'anno in corso le attese degli analisti oscillano tra una crescita del 2% e una del 2,4%.

PIL USA, COSA MISURA

Il prodotto interno lordo rappresenta il valore complessivo della produzione di beni e servizi del paese. Quello americano viene elaborato dall'ufficio analisi economiche del dipartimento del commercio Usa (US Bureau of Economic Analysis), sulla base di dati raccolti dal sistema di contabilità nazionale e da fonti private. Le componenti principali del prodotto interno lordo sono i consumi, gli investimenti, le esportazioni nette e la spesa pubblica.

