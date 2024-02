Occupazione USA: +353mila nuovi posti di lavoro a gennaio 2024

Il dato è stato decisamente superiore al consensus degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7%

2 feb 2024 ore 15:22

Il report sull'occupazione negli Stati Uniti, diffuso come di consueto il primo venerdì utile del mese successivo a quello di rilevamento, è un appuntamento macroeconomico decisamente atteso per tastare il polso alla salute dell'economia a stelle e strisce.

In questa pagina troverete tutte le letture relative a posti di lavoro (i payroll), tasso di disoccupazione e le altre grandezze diffuse nel report del Dipartimento del Lavoro.

OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE USA A GENNAIO 2024

Secondo quanto riportato dal Dipartimento del Lavoro USA, nel mese di gennaio 2024 l'economia statunitense ha evidenziato un incremento di 353mila nuovi posti di lavoro non agricoli. Il dato è stato superiore al consensus degli analisti che in media stimavano una lettura a quota 185mila. Il dato del mese precedente è stato rivisto al rialzo, a quota 333mila.

Invariato il tasso di disoccupazione, che per il terzo mese consecutivo è rimasto fermo al 3,7%; gli analisti stimavano un tasso in aumento al 3,8%.

Filippo Diodovich - Senior Market Strategist di IG Italia - ha evidenziato che il mercato del lavoro negli Stati Uniti mostra un segnale di forza molto significativo. "Riteniamo che la crescita dei salari dei lavoratori così forte possa portare nel breve a nuove pressioni inflazionistiche aumentando le possibilità che la Federal Reserve possa scegliere di promuovere il primo taglio dei tassi solamente da maggio in poi (sempre se i dati macroeconomici lo consentiranno)", ha ipotizzato l'esperto, secondo cui i membri della FED non avranno alcuna fretta per tagliare i tassi.

IL REPORT SULL'OCCUPAZIONE USA IN BREVE

Diffuso dall'ufficio statistiche sul lavoro del Dipartimento del lavoro americano, il rapporto sull'occupazione misura alcune dimensioni rilevanti sul tema omonimo. I dati principali sono quelli su occupazione, disoccupazione, forza lavoro, lunghezza media della settimana di lavoro e remunerazione media oraria del lavoro. Quelli più guardati il numero dei nuovi lavoratori dipendenti non agricoli e il tasso di disoccupazione.

La frequenza della pubblicazione del rapporto è mensile: viene diffuso il primo venerdì del mese (con i dati del mese precedente).

