Macro Europa, la bilancia commerciale di luglio 2018

di Francesca Secci

14 set 2018 ore 12:04

L'Eurostat ha stimato che le esportazioni di merci dell'area dell'euro nel resto del mondo a luglio 2018 sono state pari a 194,6 miliardi di euro, in aumento del 9,4% rispetto a luglio 2017 (177,8 miliardi di euro).

Invece le importazioni dal resto del mondo hanno raggiunto quota 177,1 miliardi di euro, in aumento del 13,4% rispetto a luglio 2017 (156,2 miliardi di euro).

Di conseguenza, nel mese di luglio 2018 l'eurozona ha registrato un'eccedenza di 17,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, paragonato ai 21,6 miliardi di euro calcolati nel luglio 2017.

All'interno dell'area euro, nel luglio 2018 il commercio è stato pari a 162,3 miliardi di euro, in salita rispetto allo stesso periodo del 2017 (9,3%).

Tra gennaio e luglio 2018, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono aumentate del 4% (1319,3 miliardi di euro) rispetto a gennaio-luglio, mentre le importazioni sono salite a 1200,8 miliardi di euro (in aumento del 5,1% rispetto a gennaio luglio 2017).

Di conseguenza, l'area dell'Europa monetaria ha registrato un avanzo di 118,5 miliardi di euro, rispetto ai 125,3 miliardi di euro della serie gennaio-luglio 2017. All'interno dell'eurozona il commercio è salito a 1143,3 miliardi di euro da gennaio a luglio 2018, in aumento del 6% rispetto a gennaio-luglio 2017.

Per quanto riguarda le esportazioni di merci nei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, i dati stimano che nel mese di luglio 2018 sono state pari a 170,4 miliardi di euro, in aumento del 9,6% rispetto a luglio 2017 (€ 155,5 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 170,4 miliardi di euro, in aumento del 15,4% rispetto a luglio 2017 (147,7 miliardi di euro).

L'Unione Europea ha registrato quindi un'eccedenza di 0,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2018, rispetto a +7,8 miliardi di euro a luglio 2017. Tra gli stati dell'Unione Europea, il commercio è salito a 288 miliardi di euro a luglio 2018 (+ 8,7% rispetto a luglio 2017).

Tra gennaio e luglio 2018, le esportazioni di beni nei paesi fuori dall'UE sono aumentate del 3,6% rispetto a gennaio-luglio 2017 (1127,2 miliardi di euro), mentre le importazioni sono salite a 131,2 miliardi di euro (+ 4,5% rispetto a gennaio-luglio 2017).

Quindi, i dati dell'Eurostat mostrano per l'Unione Europea un disavanzo di 4,1 miliardi di euro, rispetto a un'eccedenza di 6,3 miliardi di euro relativi al periodo gennaio-luglio 2017. Tra gli stati facenti parte dell'Unione infine, il commercio è salito a 2055,5 miliardi di euro a gennaio-luglio 2018, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

