Lagarde: inflazione, rischi al rialzo. L’euro? È stata una pietra miliare (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

15 feb 2022 ore 08:00

La Banca Centrale Europea "prenderà la decisione giusta al momento giusto" ma "qualsiasi aggiustamento alla nostra politica monetaria sarà graduale". Lo ha detto la presidente dell’istituto responsabile della stabilità dei prezzi a livello Ue, Christine Lagarde, durante la cerimonia per i 20 anni dell’introduzione dell’euro. Lo scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera.

Di un eventuale rialzo dei tassi di interesse, la numero uno della BCE non ha fatto menzione, mentre ha spiegato l'inflazione (anche) con il maggior costo dell’energia. A mettere a rischio la ripresa sono, per Lagarde, le strozzature delle catene di approvvigionamento e la variante Omicron: "La prospettiva per l’inflazione è incerta - ha spiegato - è probabile che resti elevata più a lungo di quanto atteso ma in declino nel corso di quest’anno". Lagarde ha poi colto l’occasione per celebrare quello che ha definito il più grosso cambiamento monetario di sempre nel mondo: "L’introduzione delle banconote e delle monete dell’euro nel 2002 è stata una pietra miliare nella storia europea".

