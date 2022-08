Jackson Hole, e se la sorpresa arrivasse dalla BCE?

di Redazione Lapenna del Web

25 ago 2022 ore 09:07

Il 25 agosto 2022 prende il via il simposio annuale di Jackson Hole che fino al 27 agosto riunirà i principali banchieri centrali: solitamente nel corso del meeting sono segnelati importanti cambiamenti nella politica monetaria o nelle prospettive economiche.

John Plassard - Director & Investment Specialist di Mirabaud - ha ricordato che nella giornata di venerdì 26 agosto, alle ore 16 italiane, l’intervento di Jerome Powell si terrà in un contesto in cui gli Stati Uniti sono colpiti da un'impennata dell'inflazione e da una recessione tecnica.

Partendo dall'aumento dei tassi di riferimento di 75 punti base deciso nella scorsa riunione del 27 luglio, il presidente della FED ha anticipato che potrebbe essere necessario un ulteriore rialzo dei tassi "insolitamente alto" nella prossima riunione di settembre. Secondo lo strategist a Jackson Hole, Jerome Powell dovrebbe dare maggiori indicazioni sulle sue intenzioni.

Quale sarà esattamente il tasso centrale della Fed? Plassard ipotizza che i rinnovati rischi legati all'inflazione elevata rallentino la ripresa se l’aumento dei prezzi comporterà una riduzione della spesa delle famiglie e delle imprese. "Si prevede che i membri della banca centrale USA cercheranno di chiarire questa questione cruciale durante il meeting", ha aggiunto lo strategist.

Secondo Plassard, mentre l'attenzione sarà rivolta al discorso di Powell, "la sorpresa potrebbe arrivare dai funzionari della BCE".

"Ricordiamo che le aspettative di rialzo dei tassi per la prossima riunione della BCE sono molto alte e che sempre più spesso si chiede a Christine Lagarde di diventare ancora più falco adesso che Mario Draghi non è più alla guida del governo italiano", spiega Plassard. Inoltre, se l'eurozona dovesse entrare in recessione prima della fine dell'anno, è probabile che la BCE possa accelerare il ritmo dei rialzi dei tassi per avere un po' di "munizioni”.

Per questi motivi John Plassard ritiene che il meeting di Jackson Hole sarà estremamente attuale quest'anno, in quanto, tra la confusione sugli obiettivi della FED, le banche centrali devono assolutamente dare risposte agli investitori a poche settimane delle loro prossime riunioni, considerate cruciali.

