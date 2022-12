L’inflazione rimarrà il problema principale anche nel 2023

di Redazione Lapenna del Web

15 dic 2022 ore 10:39

Secondo quanto riporta Andrea Siviero - Investment Strategist di Ethenea Independent Investors - la più grande minaccia per l'economia mondiale nel 2023 rimarrà l'inflazione. "L'inflazione primaria globale raggiungerà probabilmente il picco, tuttavia l'inflazione di fondo resterà ancora a lungo a livelli elevati e comincerà a muoversi in direzione dei target delle banche centrali solo nel 2024", ha segnalato lo strategist

Secondo Andrea Siviero la corsa dei prezzi, l'inasprimento della politica monetaria e la forte insicurezza generalizzata pesano sulle prospettive economiche. "Esiste una netta discrepanza tra i dati dell'economia reale, che continuano a segnalare il vigore delle economie nazionali, e gli indicatori anticipatori, in calo da mesi, indicanti che le grandi economie sviluppate potrebbero trovarsi già in territorio di contrazione", ha aggiunto lo strategist.

Andrea Siviero ritiene che, grazie al calo dei prezzi energetici e delle materie prime, all'attenuarsi delle strozzature sul lato dell'offerta e all'indebolimento congiunturale globale, in molte regioni l'inflazione complessiva potrebbe essere prossima al picco. "Tuttavia continuerà a viaggiare a livelli elevati: nel 2023 scenderà al 6,5%, ma minaccia di consolidarsi in ambiti critici come salari, affitti e terziario", ha puntualizzato l'esperto.

Di conseguenza, Andrea Siviero ritiene che le banche centrali di tutto il mondo debbano muoversi con cautela. A questo proposito lo strategist ha ricordato che molte banche centrali hanno annunciato che ridurranno le misure di inasprimento o hanno già rallentato i ritmi dei rialzi per esaminare il pieno impatto delle misure finora adottate. "La politica monetaria rimarrà probabilmente restrittiva al fine di ripristinare da un lato la stabilità dei prezzi e dall'altro per non alimentare le aspettative di tassi d'inflazione futuri ancora più alti", ha concluso Siviero.

