Germania, crollano le aspettative degli investitori (Il Sole24Ore)

14 ago 2024 ore 07:50

Il Sole24Ore ha analizzato l'indicatore ZEW sul sentiment economico tedesco che nel mese di agosto ha registrato una forte correzione, scivolando a 19,2 punti rispetto ai 41,8 punti del merse precedente. Isabella Bufacchi ha segnalato che si tratta del calo più consistente degli ultimi due anni, che ha portato l’indice al minimo degli ultimi sette mesi.

Secondo quanto riportato dalla giornalista, questo dato aumenta la possibilità che l’economia tedeschi vada in recessione tecnica, vale a dire Pil registri un calo per due trimestri consecutivi. A questo proposito Il Sole24Ore ha chiesto un giudizio a Robin Winkler, capo economista per la Germania dell’ufficio studi di Deutsche Bank. L’esperto non vede un pericolo di forte recessione per l’economia tedesca. “Il rischio è piuttosto quello di una stagnazione prolungata, senza nuovi impulsi di crescita”, ha puntualizzato Robin Winkler.

Tra i motivi dell’attuale situazione dell’economia in Germania Isabella Bufacchi ha segnalato il complesso scenario geopolitico, che pesa sulle esportazioni del paese, e la politica monetaria della BCE.

