FED, quando inizierà a ridurre i tassi di interesse?

20 mar 2024 ore 10:57

François Rimeu - strategist di La Française Asset Management - prevede che il Federal Open Market Committee (FOMC) manterrà invariati i tassi di interesse nella riunione del 20 marzo 2024, e ha ricordato che i funzionari della Fed aggiorneranno le loro previsioni sulle prospettive economiche degli Stati Uniti nel "Summary of Economic Projections" (SEP) e sulle prospettive dei tassi di interesse ("dot plot").

A suo avviso, la FED prevede una crescita più elevata nel 2024, ma che non vi siano cambiamenti significativi nelle stime dell'inflazione annua nell'orizzonte temporale previsto. "In questo contesto, è probabile che il punto mediano rimanga a 75 punti base di tagli quest'anno," ipotizza François Rimeu.

Inoltre, l'esperto ipotizza che la Fed si manterrà cauta. I futuri cambiamenti nell'orientamento della politica monetaria (tempi e dimensioni), spiega lo strategist, dovrebbero dipendere dai dati. "La Fed sta aspettando il momento giusto, soprattutto dopo i recenti dati sull'inflazione più alti del previsto," ha aggiunto François Rimeu.

L'esperto ipotizza che durante la conferenza stampa, il presidente della Fed, Jerome Powell, ripeterà che sono necessarie ulteriori prove per confermare che l'inflazione sta rallentando per tornare all'obiettivo del 2%. Come durante la sua relazione al Congresso, spiega François Rimeu, il numero uno della FED potrebbe fare riferimento alla buona salute dell'economia e al fatto che i tagli dei tassi di interesse potrebbero non essere troppo lontani. "Di conseguenza, è probabile che il FOMC di marzo spinga i tassi di interesse statunitensi leggermente al ribasso e le azioni USA al rialzo," ha concluso lo strategist.

