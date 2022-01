di Redazione Lapenna del Web

27 gen 2022 ore 07:34

Non è ancora arrivato il momento per la Federal Reserve (Fed) di alzare i tassi. La qual cosa potrebbe avvenire "presto", forse nel corso della prossima riunione della Federal open market committee (Fomc) di marzo. Lo scrive Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera.

Il costo del denaro Usa resta quindi al minimo, in un intervallo compreso tra lo 0 e lo 0,25%. “In questa fase occorre seguire la dinamica dei dati con umiltà”, ha detto il presidente della banca centrale statunitense Jerome Powell, sottolineando inoltre che “abbiamo un mercato del lavoro molto forte e un’inflazione che è largamente al di sopra del nostro obiettivo del 2%. Agiremo nel momento appropriato per evitare che l’alta inflazione possa radicarsi nell’economia”, ha concluso.

Parole che, secondo gli analisti, alludono a tre o forse quattro rialzi entro la fine dell’anno. Mentre la Fed allenta il sostegno alla crescita, i mercati festeggiano: rialzi al Nasdaq e a Wall Street. “È il segnale - si legge sul quotidiano - che anche il mondo finanziario, al netto del Covid-19, considera l’inflazione (attualmente al 6,8%, ndr) il rischio numero uno per la ripresa negli Stati Uniti e nel mondo”.

