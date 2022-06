FED pronta a un altro aumento dei tassi

di Redazione Soldionline

14 giu 2022 ore 15:00

Il focus degli operatori è sulle decisioni di politica monetaria della FED, che saranno comunicate alle ore 20 del 15 giugno 2022.

Paolo Zanghieri - senior economist di Generali Investments - ritiene che la banca centrale statunitense sia pronta a definire un altro rilevante aumento dei tassi: l'incognita è su un aumento dei tassi di 50 o 75 punti base.

Secondo l'esperto, i dati molto negativi sui prezzi pubblicati venerdì 10 giugno aumentano la probabilità di un aumento pari a 75 punti base, anziché pari ai 50 punti base ampiamente attesi. La misura sarebbe senza precedenti negli ultimi 40 anni, poiché l'inflazione probabilmente rimarrà ostinatamente alta nei prossimi mesi e i rapidi aumenti dei prezzi non si limitano all'energia ma sono ampiamente diffusi.

Paolo Zanghieri ha aggiunto che un altro aumento di 50 o 75 punti è quasi certo anche per luglio. "Eppure, la determinazione della FED ad agire in modo rapido e deciso sui tassi dovrà tenere conto del fatto che iniziano a manifestarsi crepe nei settori dell'economia più sensibili ai tassi, come l'edilizia: inoltre le indagini sulle imprese, soprattutto per il settore manifatturiero, indicano un sostanziale decelerazione dell'attività sulla scia dell'incertezza, dell'aumento dei prezzi degli input e dell'indebolimento della domanda mondiale", ha precisato l'esperto.

Di conseguenza, la FED si trova a un bivio tra combattere l'inflazione ed evitare di spingere l'economia in recessione. "Riteniamo che ciò porterà a un ritmo più lento di inasprimento a partire da settembre, quando prevediamo un aumento del tasso di 25 punti base, e per il resto dell'anno." ha concluso Paolo Zanghieri.

