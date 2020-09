Le decisioni della Fed e le ripercussioni sui mercati

di Redazione Lapenna del Web

1 set 2020 ore 10:30

Clément Inbona, gestore di La Financière de l’Echiquier analizza la nuova politica monetaria della Fed, in particolare la decisione di fissare il target di un'inflazione media al 2% e quindi di una flessibilità nel movimento dei prezzi.

L'intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, al Jackson Hole Symposium cambia le regole e l'impostazione della politica monetaria sul quale si sono da sempre basate le principali decisioni delle banche centrali. Un cambiamento magari all'apparenza non travolgente, ma colmo di risvolti in quanto "nel corso degli ultimi dieci anni la misura dell'inflazione di fondo negli Stati Uniti ha superato l’obiettivo soltanto per il 10% del tempo (per l’esattezza, durante soli 13 mesi)".

La politica relativa ai tassi di interesse è già molto "accomodante" e si aggira intorno allo zero per cento oltre al grande volume di liquidità a sostegno dell'economia che sta travolgendo il mercato del reddito fisso. Questa politica dovrebbe durare ancora a lungo almeno fino al raggiungimento di alcuni target importanti sul fronte dell'occupazione e della crescita.

Il mercato obbligazionario resterebbe quindi poco appetibile per gli investitori, con i rendimenti praticamente nulli. Queste scelte di politica monetaria della Fed dovrebbero quindi spingere gli investitori verso asset risk on, come il mercato azionario.

