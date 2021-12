Calendario 2022 BCE: le date delle riunioni del consiglio direttivo

Quando si riunisce, nel 2022, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea? Ecco le date precise dei meeting del governing council BCE

di Redazione Soldionline

17 dic 2021 ore 13:43

I meeting del governing council BCE, il principale organo decisionale dell’istituto centrale di Francoforte, sono decisamente rilevanti per le sorti dei mercati finanziari. In queste occasioni vengono decise le misure di politica monetaria convenzionale (come la modifica o la conferma dei tassi) e non convenzionale (come il quantitative easing) che influenzeranno l'economia dell'area euro nei mesi a seguire. È quindi decisamente importante sapere quando si riunisce, nel 2022, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

CONSIGLIO DIRETTIVO BCE: QUANDO SI RIUNISCE

L’organo si riunisce due volte al mese nella sede di Francoforte ma è solo una volta ogni 6 settimane (e il giorno della settimana in cui si riuniscono è il giovedì) che valuta, ed eventualmente assume (e quindi annuncia) decisioni di politica monetaria.

In coda a questi appuntamenti è attesa con grande interesse la conferenza stampa del presidente della Banca Centrale Europea e del suo vice. Il numero uno dell’istituto spiega alla comunità finanziaria le decisioni ed è disponibile alle domande dei giornalisti accreditati.

CALENDARIO 2022 BCE: DATE DELLE RIUNIONI DEL GOVERNING COUNCIL DI POLITCA MONETARIA

Di seguito le date delle riunioni della BCE 2022 in saranno definite le decisioni di politica monetaria. In coda alla riunione è sempre programmata la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. I governing council si tengono sempre di giovedì:

3 febbraio 2022 (Francoforte)

10 marzo 2022 (Francoforte)

14 aprile 2022 (Francoforte)

9 giugno 2022 (in Olanda)

21 luglio 2022 (Francoforte)

8 settembre 2022 (Francoforte)

27 ottobre 2022 (Francoforte)

15 dicembre 2022 (Francoforte)

CALENDARIO 2022 BCE: DATE DELLE RIUNIONI NON DI POLITCA MONETARIA DEL GOVERNING COUNCIL

Di seguito, invece, le date delle riunioni della BCE 2022 in cui non verranno prese decisioni di politica monetaria:

16 febbraio 2022

23 marzo 2022

4 maggio 2022

18 maggio 2022

22 giugno 2022

6 luglio 2022

21 settembre 2022

5 ottobre 2022

9 novembre 2022

30 novembre 2022

Altre 4 riunioni sono definite genericamente General Council meeting:

24 marzo 2022

23 giugno 2022

22 settembre 2022

1° dicembre 2022

CONSIGLIO DIRETTIVO BCE: DA CHI È FORMATO

Il consiglio direttivo della BCE è formato da 25 soggetti: lo compongono i 6 membri del comitato esecutivo (presidente, vicepresidente e altri 4 membri, tutti nominati dal consiglio europeo) e dai 19 governatori delle banche centrali nazionali dell’area euro.