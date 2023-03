BCE, dilemma tra stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria

di Redazione Lapenna del Web

Filippo Diodovich - Senior Market Strategist di IG Italia - prevede che il prossimo meeting della BCE sarà particolarmente interessante perché vi è stato un primo segnale di allarme arrivato da oltreoceano in conseguenza delle politiche monetarie restrittive delle banche centrali (in questo caso della FED). Guardando anche la reazione dei mercati europei soprattutto del settore bancario, Diodovich osserva come le condizioni macroeconomiche stanno iniziando a cambiare.

A suo avviso, il meccanismo aggressivo di rialzo del costo del denaro ha incominciato a rompere qualcosa nel sistema, in particolar modo, la nicchia delle banche regionali statunitensi che hanno evidenziato un forte deflusso di depositi verso le banche più grandi.

Diodovich ritiene pertanto che il compito delle banche centrali sia ora più arduo e difficile, dovendo portare avanti politiche monetarie restrittive per combattere le pressioni inflazionistiche, pur sapendo che un restringimento monetario aumenterà i rischi di instabilità finanziaria del sistema. "Un dilemma tra stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria," spiega Diodovich, "E la politica fiscale sia negli Stati Uniti sia in Europa non sta aiutando il compito delle banche centrali, continuando a iniettare liquidità nel sistema".

Le attese di Diodovich per la BCE rimangono fissate per un aumento di 50 punti base nella riunione di giovedì 16 marzo 2023 con un posizionamento che diventerà “davvero” dipendente dai dati macroeconomici e dalla stabilità finanziaria dell’Eurozona. "Nessuna forward guidance da parte di Christine Lagarde e decisioni che saranno prese meeting by meeting con una comunicazione che dovrebbe rimanere hawkish", ha aggiunto l'esperto.

A parere di Diodovich, però, c'è il rischio che la comunicazione e i toni della BCE possano essere deboli o male interpretati dai mercati, viste anche le precedenti esperienze comunicative di Christine Lagarde.

